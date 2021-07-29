Kuraklık dere yataklarını vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuraklık dere yataklarını vurdu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Uğur Budak - Haberler | Güncel

Kuraklık dere yataklarını vurdu Sıcak havalar dereleri kuruttu Erzurum'da havaların aşırı ısınması ve yağış olmamasından dolayı Tekman ilçesinde bulunan dere yatakları kurudu.

Kuraklık dere yataklarını vurdu

Sıcak havalar dereleri kuruttu

ERZURUM - Erzurum'da havaların aşırı ısınması ve yağış olmamasından dolayı Tekman ilçesinde bulunan dere yatakları kurudu.

Aşırı kuraklıktan dolayı Erzurum'un Tekman ilçesindeki yıllarca hayvan içme suyu ve arazi sulama olarak kullanılan dere yatakları kurudu. Deredeki suların çekilmesinden dolayı çok sayıda balık ise telef oldu.

Mahalle sakinleri, "Covid hastalığından sonra bu kez kuraklık başladı derede yaşayan balıklar hep telef oldu. Allah bizleri ıslah etsin, Allah bizlere hidayet etsin. Derede yaşayan su ile yaşayan canlılar hepsi yok oldu. Kuraklık had safhada" dedi.

Kuraklık dere yataklarını vurdu
Kuraklık dere yataklarını vurdu
Kuraklık dere yataklarını vurdu
Kuraklık dere yataklarını vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Uğur Budak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Diego Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuraklık dere yataklarını vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 21:56:25. #1.14#

title