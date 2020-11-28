Kura Nehri'nin yüzeyi buz tutu
28.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:59
ARDAHAN'da dün gece etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.
ARDAHAN'da dün gece etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.
Geceleri sıfırın altında 13 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu. Vatandaşlar, yüzeyi buzla kaplanan Kura Nehri'nin üzerine taş atarak buzun kalınlığını test etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKTEMUR