"Kur korumalı TL vadeli mevduat" 60, 70'li yıllardaki sisteme benziyor mu? - Haberler
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"Kur korumalı TL vadeli mevduat" 60, 70'li yıllardaki sisteme benziyor mu?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni finansal model, pek çok iktisatçı tarafından 1960'larda ve 70'lerde uygulanan "Dövize Çevrilebilir Mevduat"a benzetildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni finansal model, pek çok iktisatçı tarafından 1960'larda ve 70'lerde uygulanan "Dövize Çevrilebilir Mevduat"a benzetildi. Peki bu neydi? Ne amaçla ortaya çıktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.'

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 Esnaf doların 12 liraya düşmesini 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

Esnaf doların 12 liraya düşmesini "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

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