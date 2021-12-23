"Kur korumalı TL vadeli mevduat" 60, 70'li yıllardaki sisteme benziyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni finansal model, pek çok iktisatçı tarafından 1960'larda ve 70'lerde uygulanan "Dövize Çevrilebilir Mevduat"a benzetildi. Peki bu neydi? Ne amaçla ortaya çıktı?

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