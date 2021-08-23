Kün fe yekün ne demek? Kün fe yekünanlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kün fe yekün, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kün fe yekün ne demek? Kün fe yekün anlamı ne? İşte, Kün fe yekün kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kün fe yekün kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kün fe yekün anlamı ne? Kün fe yekün ne demek? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KÜN FE YEKÜN NE DEMEK?

Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde geçen ve Arapça "Ol!" ile "olur" anlamına gelen kelimelerden oluşan bir kalıptır. Kalıp "ol der, o da hemen oluverir." veya "Ol, der ve olur." gibi farklı şekillerde tercüme edilmektedir. İfade, İslam'da inanılan Allah'ın yaratma gücüne atıfta bulunur ve tekvinî emir olarak sınıflandırılır. Cümle, Bakara Suresi'nin 117. ayetinde, Nahl Suresi'nin 40. ayetinde, Âl-i İmrân Sûresi 6., 47. ve 59. ayetlerde, En'âm Sûresi 73. ve 19. ayetlerde, Meryem Sûresi 35. ve 36. ayetlerde, Yâsin Sûresi 82. ve 40. ayetlerde Mü'min Sûresi 68. ayette geçmektedir. Kalıp aynı zamanda Yunus Emre ve diğer Kur'an'dan alıntı yapan şairlerin eserlerinde de yer almaktadır.