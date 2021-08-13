Kumluca sanayi kavşağına yeni köprü yapılacak
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Kumluca sanayi kavşağına yeni köprü yapılacak

Kumluca sanayi kavşağına yeni köprü yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kumluca Sanayi Sitesi ile Ahmet Ali Ağa Bulvarı arasında bulunan Gavur Çayı üzerine, DSİ tarafından bağlantı köprüsü yapılacak.

Kumluca Sanayi Sitesi ile Ahmet Ali Ağa Bulvarı arasında bulunan Gavur Çayı üzerine, DSİ tarafından bağlantı köprüsü yapılacak.

Kumluca Sanayi Sitesine gelen araçların Ahmet Ali Ağa Bulvarına daha kolay ulaşımını sağlamak amacıyla DSİ tarafından ek köprü yapılacak. Yeni köprünün ihalesi yapıldı. Eylül ayında yer teslimi ile beraber yapım çalışmalarına start verilecek.

AK Parti Kumluca Kadın Kolları Başkanı Medine Çetin ve AK Parti Kumluca Gençlik Kolları Başkanı Celil Tuncer ile birlikte basın açıklaması yapan Başkan Erol Uysal, "Öncelikle ülkemiz büyük doğal afetlerle karşı karşıya geldi. Bu afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz. Devletimiz güçlü ve büyük bir devlettir. Yaralar en kısa sürede sarılacak, mağduriyetler giderilecektir. Bununla birlikte hükümetimizin hizmetleri de hız kesmeden devam etmektedir" dedi.

Batı Antalya'nın en büyük sanayi sitesi durumundaki Kumluca Sanayi Sitesi'nin girişindeki köprü sorununu çözmenin mutluluğu içinde olduklarını dile getiren Uysal, " Kumluca Belediyesi tarafından yol çalışması yapılmış ancak yolun ucu direk dereye çıkıyor. Fakat köprü yok. Buda sık, sık kazalara sebep oluyor. Sanayi esnafımızın ve halkımızın bu konuda büyük mağduriyeti var. Köprünün yapım yükümlülüğü Kumluca Belediyesine ait olmasına ve bir türlü yapılmamıştır. Kumluca halkımızın ve sanayi esnafımızın yoğun talepleri doğrultusunda vekillerimizin ve il Başkanımızın çabasıyla ödeneği çıkarılmıştır. Yaklaşık 1 milyon TL maliyetli ihale yapılmıştır. DSİ tarafından eylül ayı içerisinde yer teslimi yapılacaktır. Kumluca halkımıza ve sanayi esnafımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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