Kumluca'da sürücülere kandil simitli koronavirüs uyarısı Kumluca ilçesinde polis ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında sürücülere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme broşürü ve kandil simidi dağıttı.

Kumluca ilçesinde polis ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında sürücülere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme broşürü ve kandil simidi dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları yol denetimlerinde sürücüleri dağıttıkları broşürlerle Kovid-19 salgınına karşı uyardı. Polisler ayrıca Berat Kandili dolaysıyla da sürücülere kandil simidi ikramında bulundu.

Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, rutin olarak ekiplerin yol kontrolü gerçekleştirdiklerini, bu kontrollerde sürücüleri Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı uyardıklarını söyledi.

Vatandaşların bazı art niyetli kişilerce Sağlık Bakanlığının virüs risk tarama hattından arandıkları belirtilerek kişisel bilgilerini elde etmeye çalıştıkları konusunda duyumlar aldıklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Hiç bir vatandaşımız kişisel bilgilerini telefonda paylaşmasın. Bizler sosyal mesafeyi koruyarak, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayarak bu salgının önüne geçebiliriz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlarımız da bizlere ulaşsınlar, Kaymakamlığımız başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekiplerimizce vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz." dedi.

Yol kontrollerinde koronavirüsle ilgili vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtan ekipler, ayrıca Berat Kandili dolaysıyla Antalya Emniyet Müdürü Murat Ulucan tarafından gönderilen kandil simitlerini vatandaşlara dağıttı.

Kaynak: AA