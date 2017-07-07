Kumluca'da Mahallelerin Yoluna Sıcak Karışım Asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacıveliler, Hızrıkahya, Kavakköy mahallelerinin grup bağlantı yoluna sıcak karışım asfalt yapımına başlandı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'ya bağlı Hacıveliler, Hızırkahya ve Kavakköy mahallelerinin grup bağlantısı ve Finike'ye alternatif ulaşım sağlayan yolda sıcak asfalt çalışması başlattı.



Yolda incelemelerde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



Evran, sıcak karışım asfalt yapılan yolun üç mahallenin yanı sıra Finike ilçesine ulaşımda da alternatif yol olarak vatandaşlar tarafından yoğunlukla kullanıldığını söyledi.



Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların ulaşım konusunda büyük rahatlık yaşayacaklarını ifade eden Evran, "Çalışmaların 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor. Bu yolun asfaltlanmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına halkımız adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.