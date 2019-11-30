Kumluca'da hal sezonu açıldı

30.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:44

Kumluca toptancı halinde yeni sezon açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, toptancı hali komisyoncuları, tüccarlar ve üreticiler katıldı.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen açılış öncesi Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Başkan Köleoğlu, yeni sezonun hem üreticilere hem de tüccarlara hayırlı olmasını diledi.

Çiftçilerin büyük ümitler ve emeklerle yetiştirdiği ürünlerin hak ettiği değere satılmasının önemine işaret eden Köleoğlu, "Seracılıkta Kumluca Türkiye'nin en önemli ilçelerinden. Kumluca'dan dünyanın her yerine sağlıklı gıda gönderiyoruz." dedi.

Kaynak: AA