Kumluca Belediyespor Kulüp Başkanlığına Okur seçildi

Kumluca Belediyespor Kulübü Başkanlığına Ali Okur getirildi.

Olağanüstü kongreye giden kulüpte, yeni yönetim belirlendi. Okur'un başkanlığındaki yönetimde Özgür Töngüşlü, Gürbüz Okur, Eray Sürmeli ve Ali Özkan yer aldı.

Denetim kurulu üyeliklerine de Batuhan Mutlu Engin, Celil Demiröz ve Kerem Kaya Turan seçildi.

Okur, Kumluca Belediyespor'u hak ettiği yere taşımak, sporseverleri sporun birleştirici gücüyle bir araya getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Kumluca Belediyespor'un başarısı için hem yerel yönetim hem de taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Okur, "İnşallah güzel bir takım kurarak ligde güzel başarılar elde edeceğiz. Bu konuda önümüzdeki günlerde bazı çalışmalarımız var. Hem belediye başkanımıza, hem de taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da yeni seçilen spor kulübü yönetimini tebrik ederek, belediye olarak sadece futbol değil her türlü spor branşlarına ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını kaydetti. Köleoğlu, Kumluca Belediyespor'un da yeni yönetim ve yeni bir anlayışla hak ettiği yere geleceğine inandığını belirtti.

Kaynak: AA