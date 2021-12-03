Kümese giren vaşak, yakalanıp doğaya bırakıldı - Haberler
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Kümese giren vaşak, yakalanıp doğaya bırakıldı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Kümese giren vaşak, yakalanıp doğaya bırakıldı

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde kümese giren vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı.

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde kümese giren vaşak, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı.

Felahiye ilçesi Büyüktoraman Mahallesi'nde müstakil bir evin kümesine vaşak girdi. Durumu fark eden ev sahibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, vaşağı yakalayarak kafese koydu. Veteriner hekim kontrolünden geçirilen vaşak, ardından yeniden doğaya bırakıldı.


Kümese giren vaşak, yakalanıp doğaya bırakıldı

Kümese giren vaşak, yakalanıp doğaya bırakıldı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri

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