Kümese dalan yılan dehşet saçtı! Önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti - Haberler
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Kümese dalan yılan dehşet saçtı! Önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenlerin tüylerini ürpertti. Güvercin dolu kümese giren yılan, önüne çıkan 3 güvercini parçalayarak öldürdü.

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Sosyal medya paylaşım platformu TikTok'ta paylaşılan bir video, izleyenlerde hem üzüntüye hem de korkuya neden oldu. Türkiye'de birçok seveni bulunan ve sahiplerinin gözü gibi koruduğu güvercinlerin kümesine giren yılan, dehşet saçtı.

3 GÜVERCİNİ PARÇALADI

Söz konusu paylaşımda, aniden kümese dalan yılanın 3 güvercinin parçaladığı belirtildi. Güçlü rakiplerine hazırlıksız yakalanan güvercinlerin kaçamadıkları aktarıldı.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Yılanın, güvercinlerden birini öldürdüğü anlar da saniye saniye kameralara yansıdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, videonun kurmaca olduğunu ve yılanın bilerek kümese bırakıldığını söyledi. Ancak bazı kullanıcılar da yılanın zehri nedeniyle çevredekilerin çaresiz kaldığını ifade etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
Emrah Tosunoglu:İzleyeceginize öldürün herkez şov derdine düşmüş... Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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