"Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın sosyal medyada tepki çekti

YouTube'da 'Mekselina İslam' adlı kanalda 13 Ocak tarihinde "İki evli olmak" başlıklı bir bölüm yayınlandı. Programı sunan kadın kendisine gelen, "Benim eşim iki evli, yani benim kumam var. Kumamla çok iyi anlaşıyoruz ama bazen eşim ayrımcılık yapıyor. Ona daha çok değer verdiğini görüp üzülüyorum. Sence günaha mı giriyorum, bana tavsiyelerin nelerdir?" şeklindeki notu okudu.

"KUMAMLA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ DEMESİ ÖNEMLİ"

Daha sonra bu durumu değerlendiren sunucu, "Şimdi şurası çok önemli. 'Kumamla çok iyi anlaşıyoruz' Benim için burası o kadar kıymetli ki ben okuduğum zaman bu kardeşimiz için ne tavsiye edebilirim dedim. Benim hiç bir şey tavsiye etmeme gerek yok, çünkü benim haddime değil. Ben o konumda bile değilim" şeklinde konuştu.

"BİR KADININ EN ZOR SINAVIDIR"

Açıklamalarına devam eden sunucu, "Kardeşimiz o kadar güzel bir cümle kullanmış ki, 'Kumamla çok iyi anlaşıyoruz' Bir insanın, bir kadının en zor sınavıdır. Eşinin başka biriyle evlenmesi yani ikinci eş alması. Bu hanım kardeşimizin 'Kumamla çok iyi anlaşıyoruz' demesi benim çok dikkatimi çekti" dedi.

"BURADA BİR ZULÜM VAR"

Çok eşliliği problem olarak görmeyen sunucu, "Burada başka bir problem var. Ben iyi anlaşıyorum diyor, ama eşi ayrımcılık yapıyor. Burada bir zulüm var" ifadelerini kullandı.

Kadının bu videosuna birçok yorum yapılırken, kullanıcılar tepkilerini dile getirdi. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve eleştirildi.