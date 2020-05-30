Kum zambağını koparana 48 bin lira ceza verilecek
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Kum zambağını koparana 48 bin lira ceza verilecek

HATAY'ın Arsuz Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını, doğal yaşam alanı olan sahillerde koruma altına aldı.

Kum zambağını koparana 48 bin lira ceza verilecek
30.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:47

HATAY'ın Arsuz Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını, doğal yaşam alanı olan sahillerde koruma altına aldı. Kum zambaklarını koparanlara 48 bin lira ceza verilecek.

Arsuz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte sahilleri süsleyen ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambaklarını koruma altına aldı. Arsuz Gözcüler Sahili'ndeki kum zambaklarının çevrelerine şerit çekildi. Ayrıca zambakların koparılmasını engellemek için uyarı tabelaları asıldı.Tabelalarda kum zambağına zarar veren kişilere 48 bin lira ceza uygulanacağı da belirtildi.  


Kaynak: DHA

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