Kum yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da kum yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tır refüje devrilirken hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya karayolu Yenikent beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenikent beldesinden Konya istikametine seyreden Ramazan K. (27) idaresindeki 68 HT 697 plakalı Ford marka otomobil kavşaktan döndüğü esnada Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Rasim A. yönetimindeki 06 CDB 484 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüje devrildi. Tır dorsesindeki hafriyat kumları yola savrulurken, otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yasin Can - Yavuz Akkan/İHA)