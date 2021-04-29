Kum yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kum yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kum yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kum yüklü kamyonun devrildiği kazada Mehmet Tosun (26) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kum yüklü kamyonun devrildiği kazada Mehmet Tosun (26) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bayat ilçesine bağlı İmrallı köyünde meydana geldi. Yüklediği kumu boşaltmak üzere köye gelen Mehmet Tosun yönetimindeki kamyon 77 DP 060 plakalı kamyon, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Mehmet Tosun ile araçta bulunan H.T. (33) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince İscehisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şoför Mehmet Tosun burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.T. ise tedaviye alındı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kum yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kum yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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