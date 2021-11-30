Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları
Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları Aksaray'da kum fırtınasını görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Yasin Can fırtınanın ortasında kaldı.
AKSARAY (İHA) - Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları
AKSARAY - Aksaray'da kum fırtınasını görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Yasin Can fırtınanın ortasında kaldı. Trafiğe kapatılan yolda yaşananları anlatan Can, o anlarını cep telefonuyla görüntüledi.