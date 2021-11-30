Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları - Haberler
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Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları Aksaray'da kum fırtınasını görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Yasin Can fırtınanın ortasında kaldı.

AKSARAY (İHA) - Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları

AKSARAY - Aksaray'da kum fırtınasını görüntülemeye çalışan İHA muhabiri Yasin Can fırtınanın ortasında kaldı. Trafiğe kapatılan yolda yaşananları anlatan Can, o anlarını cep telefonuyla görüntüledi.

Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları

Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları

Kum fırtınasını haber yapmak isteyen İHA muhabirinin zor anları

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İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Son Dakika Haberleri

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