Kuluncak'ta eski hastane otele dönüştürüldü
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Kuluncak'ta eski hastane otele dönüştürüldü

Son dönemde adı yerli otomobilde kullanılacak değerli elementlerin bulunduğu ilçe olarak anılan Malatya'nın Kuluncak ilçesinde, eski devlet hastanesinin yeri belediyenin girişimleri ile otele dönüştürüldü.

Kuluncak'ta eski hastane otele dönüştürüldü
02.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:41

Son dönemde adı yerli otomobilde kullanılacak değerli elementlerin bulunduğu ilçe olarak anılan Malatya'nın Kuluncak ilçesinde, eski devlet hastanesinin yeri belediyenin girişimleri ile otele dönüştürüldü. İlçede çalışan madencilerin konakladığı otel ile birlikte konaklama sorunu da çözülmüş oldu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yerli otomobilde kullanılacak nadir toprak elementlerinin Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bulunduğunu açıklaması ile gündeme gelen ilçede belediye tarafından da konaklamaya dair hizmetler hayata geçiriliyor.

İlçede yeni devlet hastanesinin yapılması ile birlikte eski hastanenin yerini Sağlık İl Müdürlüğü'nden isteyen Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, burayı ilçedeki maden şirketi çalışanlarının kalabileceği bir otele çevirdi.

Kısa sürede eski binayı otele dönüştüren Başkan Cengiz, artık ilçelerinde çalışan işçilerin konaklamak için başka ilçeye gitmelerine de gerek kalmadığını söyledi. İlçede en büyük sorunlarından birisinin de konaklama olduğunu ifade eden Cengiz, "En büyük eksiğimiz oteldi. Burada MTA'nın taşeron firmasında şuanda çalışanlar var. Burada otel olmadığı için çalışanlar Hekimhan ilçesine gidip geliyordu. Bizde yetkililer ile görüşüp otel ihtiyacının olduğunu ve bunun içinde eski hastane binasının bize tahsisini istedik. Sağ olsunlar milletvekillerimizin de desteği ile burası bize geçici olarak tahsis edildi. Tamamen tahsisi yapıldığında inşallah burasının daha da genişletilmesini sağlayacağız" dedi.

Şuanda 46 yatak kapasiteli oteli faaliyete geçirdiklerini, ilçe merkezinde de 14 yataklı misafirhanelerinin bulunduğunu belirten Başkan Cengiz, toplamda 60 kişinin konaklama ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Başkan Cengiz, "Hekimhan bu işe biraz tepki gösterdi ama burada çalışan işçilerin burada kalmalarını istedik. Ciddi anlamda katkısı oluyor, herkes işçi çıkarırken biz belediye olarak 10 işçi istihdam ettik. Aynı zamanda işçilerin burada kalması hem belediyeye gelir getiriyor hem de ilçe esnafı da kazanıyor" diye konuştu.

Maden ocaklarının gözdesi olan Kuluncak ilçesinde ileride yaşanacak konaklama taleplerini de şimdiden çözme adına girişimlerde bulunduklarını belirten Cengiz, otel sayısının arttırılması adına da çalışmalar yapacaklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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