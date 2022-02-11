Kulu'da şampiyon takımın sporcuları Belediye Başkanı Ünver'i ziyaret etti

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü takımı, Belediye Başkanı Murat Ünver ile görüştü.

Edirne'de şampiyon olan takımın sporcuları, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver'i makamında ziyaret etti.

Ünver, yaptığı açıklamada, "Takımımız kupayı bize kazandırmışlardır, inşallah hedefimiz Brezilya. Gençlerimizin geleceklerinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Spora verdiğimiz önemin ispatı olarak kupayı hak ettik diye düşünüyorum. Gençlerimize teşekkür ediyorum."ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Ünver, sporculara çeşitli hediyeler verdi.