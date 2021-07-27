Kültürel ŞOK nedir? ŞOK 27 Temmuz aktüel ürünler!
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ŞOK 27 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER
Bee Home Kare - Dikdörtgen Kek Pasta Taşıma Kabı 12,95 TL, Paşabahçe 6'lı Reçellik - Çerezlik 14,95 TL, 6'lı Paşabahçe V-Blok Çay Bardağı 19,95 TL. 1180 cc'lik Paşabahçe Kırmızı Kapak Sürahi 12,95 TL, Paşabahçe Midi Borcam Çeşitleri 14,95 TL, Titiz Metal Çırpıcı 7,99 TL, Titiz Bardak Yıkama Fırçası 9,99 TL. Bee Home Bölmeli Büyük Dikdörtgen Saklama Kabı 4,99 TL, 4'lü Puding Kabı 4'lü 4,99 TL 1 litrelik Gold Kapak Cam Kavanoz 6,99 TL ve Dekoratif Metal Tepsi 26,95 TL fiyatla kampanyada yer alıyor.