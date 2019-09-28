Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medyadan Türkiye'nin tanıtımı için çekilen yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'den "Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni "Reklam Filmleri"nden #Turkish #pearls #tourism #GoTurkey" not ve etiketleriyle paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2023 HEDEFİNİ AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da sosyal medya hesabı Twitter'den 2013 yılı turist hedefini "Ülkemizin dünya turizminden aldığı payı büyütme noktasındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz 2023 yılında 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak." notuyla paylaşmıştı.