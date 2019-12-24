Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ederim"

24.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:37

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Hristiyan topluluklarda kutlanan Noel Yortusu'yla ilgili paylaşımda bulundu.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 25 Aralık'ta başlayan ve yaklaşık bir hafta kadar süren Noel Yortusuyla ilgili paylaşımda bulundu. Tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu kutlayan Ersoy'un paylaşımında, "Farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı ülkemizde başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan Aleminin Noel Yortusunu tebrik ederim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA