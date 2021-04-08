Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gjirokastra Erkek Öğrenci Yurdunun açılışında konuştu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ikili ilişkilerin her alanda daha da gelişerek güçlenmesi için desteklerimizi ve iş birliğimizi sürdüreceğiz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ikili ilişkilerin her alanda daha da gelişerek güçlenmesi için desteklerimizi ve iş birliğimizi sürdüreceğiz. Gönül bağımızı, somut eser ve hizmetlerle taçlandıracağız." dedi.

Arnavutluk'un güneyindeki Ergiri (Gjirokastra) şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) tadilatı ve tefrişatı yapılan Erkek Öğrenci Yurdu'nun açılış töreni düzenlendi.

Törene, Bakan Ersoy'un yanı sıra Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Turizm ve Çevre Bakanı Blendi Klosi, Ergiri Belediye Başkanı Flamur Golemi ile aralarında Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik'in de bulunduğu heyet, ile bölgedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu