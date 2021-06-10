Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Sinop'ta restorasyon çalışmalarını inceledi
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Sinop'ta restorasyon çalışmalarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Sinop'ta restorasyon çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sinop'un Boyabat ilçesinde esnafı ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sinop'un Boyabat ilçesinde esnafı ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Boyabat Kentsel Tasarım ve Tarihi Kent Dokusunun Sağlıklaştırılması Projesi kapsamında Orta Çarşı'daki restorasyon çalışmalarını inceleyen Alpaslan, esnafla sohbet etti.

Esnaf mağdur olmasın diye restorasyon çalışmalarının en kısa sürede bitirilmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini dile getiren Alparslan, "Bölgemizdeki tarihi dokularımızı imkanlarımız ölçüsünde çok hızlı şekilde ihya ederek cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla esnafımızın tarihi doku içinde turistlerin de gelmesiyle cazibe merkezi olacak çarşıda bereketli kazançlar sağlamalarını istiyoruz." dedi.

Restorasyon çalışmalarının zorlu bir süreç olduğuna işaret eden Alpaslan, "Tabiatıyla bu süreç, en ince ayrıntılarına kadar tarihi dokuyu yaşatacak, teferruatlara dikkat edilecek bir çalışmadır. Bir saat bile gecikmeye tahammülümüzün olmadığı gibi bir ayrıntıyı bile atlamadan yürütülecek çalışmanın içindeyiz. Sayın vekilimizle restorasyon çalışmalarını takip edeceğiz. Esnafımızın en az mağduriyetle tarihi çarşımızı tarihle buluşturacağız. Süreç zorlu bir süreç ama iş nihayetlendiğinde, 'Çekilen sıkıntılara değdi', diyebileceğimiz güzellikleri görüp yaşayacağız inşallah." diye konuştu.

Ziyarette AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu da bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Sinop'ta restorasyon çalışmalarını inceledi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Sinop'ta restorasyon çalışmalarını inceledi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Sinop'ta restorasyon çalışmalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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