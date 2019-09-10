Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri Şemdinli'de

10.09.2019 15:30

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki tarihi yerleri ziyaret etti.

Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ile Hümeyra Şahin Hakkari programı kapsamında helikopterle Şemdinli ilçesine geldi.

34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda Kaymakam Yakup Güven ve diğer yetkililerce karşılanan heyet üyeleri, Nehri köyündeki Seyyit Abdullah Türbesi ve Seyyit Taha'nın mezarını ziyaret etti.

Burada okunan duanın ardından tarihi Kayme Sarayı ve taş köprüyü gezen heyet üyeleri, ilgililerden bilgi aldıktan sonra kentten ayrıldı.

Heyete ziyaretlerinde, Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Belediye Başkanı Tahir Saklı ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar da eşlik etti.

Kaynak: AA