Kültür ve sanat evi'ne yoğun ilgi

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde verilecek olan yaratıcı drama, yabancı dil, müzik, kitap okuma günleri, resim ve satranç kurslarına iki günde 250'ye yakın çocuk başvurdu.

'ÇOCUKLARIMIZ BU KENTE DAİR HAYAL KURSUNLAR'

Son başvuru tarihinin 22 Temmuz olduğu belirtilen Selçuk Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Yaz Kursları başlamadan önce kursa katılacak çocuklar ve velileriyle bir araya gelen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, öncelikle çocuklarını kültür ve sanat evi kurslarına gönderen velilere teşekkür etti. Kültür ve sanatın çocuklar için oldukça önem arz ettiğine dikkat çeken Başkan Sengel; "Çocuklarınızın sınırlarının çok geniş olduğunu biliyorum. Bu yüzden biz velilerimizin ve eğitmenlerimizin sınırlarını geniş tutmasını istiyoruz. Biz istiyoruz ki; çocuklarımız kültür ve sanat evi kurslarında kendilerini geliştirsinler, öğrensinler, eğlensinler, keyif alsınlar ve burada arkadaşlıklar kursunlar. Ama en çok istediğimiz şey de çocuklarımızın bu kent ile ilgili hayal kurmasını sağlamaktır. Bu amaçla çocuklarımız bu kente dair hayal kurduğu zaman, bu kentin geleceğini emin ellere bıraktığımızı anlayabiliriz" diye konuştu.

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezinde verilecek olan yaz kurslarında ayrıca çocuklar için yaz boyunca çocuk kitabı yazarlarıyla buluşma sağlanacak, yaratıcı yazarlık atölyesi, masal, bilim ve çocuklar için felsefe atölyeleri de düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler