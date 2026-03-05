Züleyha Ortak'tan vefa örneği: Ömer Danış yıllar sonra ekranlarda

Ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan "Sınırsız Ezgiler" programının 6. sezonunda da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Her hafta birbirinden değerli konukları ağırlayan Ortak, geçtiğimiz bölümde 80'li yılların unutulmaz isimlerinden Ömer Danış'ı konuk etti.

ÖMER DANIŞ YILLAR SONRA "SINIRSIZ EZGİLER" PROGRAMINDA

"Köyümün Yağmurları", "Didem", "Şerefsiz" ve "Ağlama Gözbebeğim" gibi hafızalara kazınan eserlere imza atan usta sanatçı, yaşadığı ağır rahatsızlıkların ardından uzun süredir uzak kaldığı ekranlara ilk kez "Sınırsız Ezgiler" ile çıktı. Programda hem içini döken hem de sevilen şarkılarını seslendiren Danış, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

YAŞARKEN KIYMET BİLİNMELİ: ÖMER DANIŞ'A BÜYÜK MORAL

Züleyha Ortak'ın vefası ve sanatçıya verdiği değer sosyal medyada da takdir topladı. Programın, Ömer Danış için moral ve motivasyon kaynağı olduğu ifade edilirken, izleyicilerden "Sanatçının kıymeti yaşarken bilinmeli" yorumları geldi.