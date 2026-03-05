Züleyha Ortak'tan vefa örneği: Ömer Danış yıllar sonra ekranlarda
TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'Sınırsız Ezgiler' programının sunucusu Züleyha Ortak, 6. sezonda da izleyicilerle buluşuyor. Ortak, geçtiğimiz bölümde 80'li yılların unutulmaz isimlerinden Ömer Danış'ı konuk etti. Uzun süre ekranlardan uzak kalan ve ağır rahatsızlıklar yaşayan Danış, 'Sınırsız Ezgiler' ile izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Ortak'ın vefası ve sanatçıya verdiği değer sosyal medyada takdir topladı. Programın, Danış için moral ve motivasyon kaynağı olduğu belirtildi.
Ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan "Sınırsız Ezgiler" programının 6. sezonunda da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Her hafta birbirinden değerli konukları ağırlayan Ortak, geçtiğimiz bölümde 80'li yılların unutulmaz isimlerinden Ömer Danış'ı konuk etti.
ÖMER DANIŞ YILLAR SONRA "SINIRSIZ EZGİLER" PROGRAMINDA
"Köyümün Yağmurları", "Didem", "Şerefsiz" ve "Ağlama Gözbebeğim" gibi hafızalara kazınan eserlere imza atan usta sanatçı, yaşadığı ağır rahatsızlıkların ardından uzun süredir uzak kaldığı ekranlara ilk kez "Sınırsız Ezgiler" ile çıktı. Programda hem içini döken hem de sevilen şarkılarını seslendiren Danış, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
YAŞARKEN KIYMET BİLİNMELİ: ÖMER DANIŞ'A BÜYÜK MORAL
Züleyha Ortak'ın vefası ve sanatçıya verdiği değer sosyal medyada da takdir topladı. Programın, Ömer Danış için moral ve motivasyon kaynağı olduğu ifade edilirken, izleyicilerden "Sanatçının kıymeti yaşarken bilinmeli" yorumları geldi.