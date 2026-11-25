Zonguldak Valisi ve eşi Öğretmenin İzinde sergisinin açılışını yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 'Öğretmenin İzinde' temalı serginin açılışını yaptı. Açılışın ardından sergiyi gezen çift, öğrenci eserlerini inceledi ve öğrencilerle öğretmenleri tebrik etti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında düzenlenen "Öğretmenin İzinde" temalı yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin hazırladığı eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hacıbektaşoğlu çifti, sergide emeği geçen öğrenciler ile öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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