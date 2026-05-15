Zonguldak Maden Müzesi'nde 'Kitre Bebek' sergisi açılıyor

Zonguldak Maden Müzesi, kültürel bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. "Kitre Bebek Sergisi", 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Uluslararası Müzeler Günü kapsamında bu yıl belirlenen "Müzeler Bölünmüş Bir Dünyayı Birleştiriyor" teması çerçevesinde hazırlanan sergi, kültürel mirasa dikkat çekiyor.

Sergide, geleneksel kültürü yansıtan kitre bebekler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. El emeği eserler, ziyaretçilere geçmişten günümüze uzanan kültürel bir yolculuk yaşatacak.

Zonguldak Maden Müzesi'nde açılacak serginin hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı