Ziynet Sali Akhisar Çağlak Festivali'nde sahne aldı

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Çağlak Festivali'nde Ziynet Sali, Türk Halk Müziği şarkıları da seslendirdi.

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Akhisar Çağlak Festivali'nde; Teoman, Duman ve Sefo'nun ardından sanatçı Ziynet Sali sahne aldı.

Ziynet Sali, Çağlak Festivali'nde en sevilen şarkılarını Akhisarlılar için seslendirdi. On binlerce vatandaşın katıldığı konserde ünlü sanatçı, kendi şarkıları dışında seslendirdiği Türk Halk Müziği şarkıları ile de beğeni topladı.

Konser sırasında sahneye çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, günün anısına Ziynet Sali'ye zeytin fidanı, zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt takdim etti. Konserlerin sorunsuz ve coşkulu geçtiğini belirten Başkan Dutlulu, bu yıl 564'üncüsü kutlanan Akhisar Çağlak Festivali'nde Akhisarlıların keyifli zaman geçirmesi için ellerinden geleni yaptıklarını paylaştı.

Başkan Dutlulu ve Ziynet Sali, Akhisarlı SMA hastası Ebrar Bebek için, konseri dinlemeye gelen vatandaşlardan destek istedi. Konuşmaların ardından Dutlulu ve Sali, beraber İzmir Marşı'nı seslendirdi. Çağlak Festivali kapsamında düzenlenen konserlerin son gününde ise pop müziği sanatçılarından Edis sahne alacak.