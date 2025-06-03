Zeytinburnu'nda Otantik Halk Oyunları Gösterisi

Zeytinburnu'nda Otantik Halk Oyunları Gösterisi
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Zeytinburnu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek gösteride Türkiye'nin farklı bölgelerinden halk oyunları ile izleyicilere kültürel bir yolculuk sunacak.

Zeytinburnu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 11 Haziran'da Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre topluluk, izleyenleri Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen otantik halk oyunlarıyla kültürel bir yolculuğa çıkaracak.

Halay, zeybek, horon, roman dansları ve Üsküp yöresine özgü figürlerin, 54 amatör dansçı tarafından sahneleneceği gösteride otantik sürprizler geceye renk katacak.

Suat Beşkardeş'in önderliğindeki proje, toplumun farklı kesimlerinden bireylerin, kültür aracılığıyla ortak bir zeminde buluşabileceğini gözler önüne serecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat
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