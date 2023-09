Zeytinburnu'da 19. Yöresel Günler etkinlikleri başladı

İSTANBUL - Zeytinburnu'da 19. Yöresel Günler etkinlikleri 15 Temmuz Meydanı'nda başladı. 1 Ekime kadar sürecek etkinliklerde Türkiye'nin 7 bölgesinin yanı sıra Rumeli-Balkan bölgesi ve Türk Dünyası bölgesine ait ürünler tanıtılarak, konser ve yöresel halk oyunları gösterileri düzenlenecek.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 19.'su düzenlenen Yöresel Günler etkinlikleri, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda başladı. Meydanda Türkiye'nin farklı illerinin ürünlerinin tanıtılarak satıldığı etkinliğe Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katılarak stantları gezdi. Programda sanatçılar Cengiz Özkan ve Mehmet Demirbağ konser verirken, Doğu Anadolu bölgesinin yöresel halk oyunları gösterisi sergilendi. Vatandaşların programa ilgisi yoğun olurken 1 Ekim tarihine kadar devam edecek etkinliklerde Türkiye'nin 7 bölgesi, Rumeli - Balkan bölgesi ve Türk dünyası bölgesi olmak üzere 9 bölgeye özel konser ve dans gösterileri gerçekleştirileceği öğrenildi.

"Her zaman olduğu gibi kardeşliğimiz, beraberliğimiz bir kez daha teyit edilecek"

Etkinlikte konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'ndayız. Yöresel Günler'in 19. yılının ilk günündeyiz. Her zaman olduğu gibi bütün Zeytinburnu ailesi burada. Derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte Zeytinburnu'nun, Türkiye'nin, gönül coğrafyamızın bütün renkleri 9 gün boyunca Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda birbiriyle kaynaşacak ve tanışacak. Kültürler bir araya gelecek. Her zaman olduğu gibi kardeşliğimiz, beraberliğimiz bir kez daha teyit edilecek. İlgi gösteren bütün derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam dahil 9 gece Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanındayız. Her akşam Türkiye'den yedi bölgeden halkoyunları ve sanatçımız var. Ayrıca gönül coğrafyamız dediğim Rumeli ve Türk dünyasından birer gece olmak üzere toplam dokuz gece her yörenin müziği, folkloru, türküleri sahne alacak. 9 gün boyunca bu gördüğünüz alan her akşam hınca hınç dolacak" dedi.