Haberler

Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü 'Çingene Kızı' mozaiğine ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde büyük ilgi gördü. Tatilin 6. gününde yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiği müze, turistlerden tam not aldı.

Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca tarihi İpek Yolu üzerinde 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede, "Çingene Kızı" mozaiğinin yanı sıra "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kıyısındaki villalarda yapılan kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip olan müzeyi, bayram tatilinin 6. gününde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Tur rehberi Özkan Deniz, AA muhabirine, Van'dan bölgeye tur düzenlediklerini söyledi.

Bölgede yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"Resmi tatil ve bayram dönemlerinde yoğunluk daha da artıyor. Çalışanlar her zaman izin kullanamıyor. Bu nedenle tatil dönemlerini değerlendiriyorlar. 19 Mayıs ve 1 Mayıs'ta da benzer yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı'nda da aynı ilgiyi görüyoruz. Turizm güzel gidiyor, umarım daha da iyiye gider."

Sadettin Karabağ ise İzmir'den geldiklerini belirterek, "İlk defa bölgeye bayramda turla geziye çıktık. Müze harika, tarihi eserlerle dolu. İzmir'de de müzeler var ama burası apayrı bir güzellik." dedi.

Erkan Doğan da Ankara'dan geldiklerini ifade ederek, müzenin çok etkileyici olduğunu, mitolojik eserlerin günümüze taşınmasının önemli olduğunu söyledi.

Münevver Solak, Manisa'dan bayram tatili için Gaziantep'e geldiklerini ve müzeyi çok beğendiklerini dile getirdi.

Rümeysa Pınarcı ise Antalya'dan tur eşliğinde geldiklerini, bayram nedeniyle kentte yoğunluk yaşandığını ancak güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
'Haram araç' tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı

CHP'de tarihi gerilim! WhatsApp'da yazılanlar grubu kapattırdı
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi
CHP'de bayramlaşma ikiye bölündü! Özel'in heyetine ilk ziyaret DEVA'dan

Özgür Özel'in heyetine ilk ziyaret o partiden