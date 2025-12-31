Zeugma Mozaik Müzesi'nde tüm zamanların ziyaretçi rekoru

DÜNYANIN en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, kurulduğu 2011 yılından bu yana en çok ziyaretçi sayısına ulaşarak, 2025 yılını 616 bin ziyaretçi ile kapattı.

Gaziantep ile özdeşleşen 'Çingene Kızı' mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde, yılın her dönemi ziyaretçiler ağırlanıyor. Müzedeki mozaikler, geç Antik dönem kiliseleri ile erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırıyor. Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma Dönemi'ne ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler de dikkat çekiyor. Müzenin en önemli eserlerinden ve kentin simgesi olan, milattan sonra 2'nci yüzyıl tarihli 'Çingene Kızı' mozaiği, en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Ayrıca 2018 yılında ABD'den Türkiye'ye getirilen 'Çingene Kızı'nın 12 parçasının da sergilendiği mozaikler, müzende ziyaretçilerinin ilk uğrak noktası oluyor.

'616 BİN ZİYARETÇİ SAYISI İLE YILI TAMAMLADI'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sanal medya hesabından müzenin 2025 yılında, kurulduğu 2011 yılından bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığını belirterek, "Sevgili hemşerilerim. 2025'in son gününde tüm şehre rahmet yağarken bir güzel haber daha paylaşmak istiyorum sizlerle. 2024 yılında ziyaretçi rekoru kırarak 466 bin ziyaretçi ağırlayan Zeugma Müzemiz bu sene bu rekoru da geride bırakarak açıldığı 2011 yılından bu yana tüm zamanların rekorunu kırdı ve 2025 yılında 616 bin ziyaretçi sayısı ile yılı tamamladı. Aynı zamanda günlük ziyaretçi rekoru ise 17 Mayıs 2025 tarihinde günlük 8 bin 167 ziyaretçi ile yine bu yıl kırılmış oldu. Bu şehrin kültürü adından daha çok söz ettirecek" ifadelerini kullandı.