Zafer Algöz ve Can Yılmaz Hayranlarıyla Buluştu

Oyuncu Zafer Algöz ile yazar ve oyuncu Can Yılmaz, 'Burda Olan Burda Kalır' isimli gösteriyle hayranlarıyla buluştu. Gösteriye komedyen Cem Yılmaz'ın yanı sıra ikilinin takipçileri de katıldı. İkili, yaşadıkları komik anekdotları seyircileriyle paylaştı.

Oyuncu Zafer Algöz ile yazar ve oyuncu Can Yılmaz, stand up konseptinde hazırladıkları "Burda Olan Burda Kalır" isimli gösteriyle hayranlarıyla buluştu.

YBY Woods tarafından Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen gösteriye komedyen Cem Yılmaz'ın yanı sıra ikilinin takipçileri katıldı.

"Burda Olan Burda Kalır" adını verdikleri gösterileri ile seyirci karşısına çıkan ikili yaşadıkları komik anekdotları seyircileriyle paylaştı.

Kapılarını saat 15.00'te açan YBY Woods, stand up show'dan önce de eğlenceli aktiviteler düzenledi.

Yaklaşık 3 saat süren gösteriye Zafer Algöz, üzerinde geçtiğimiz günlerde vefat eden arkadaşı müzisyen Özkan Uğur'un fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtle çıktı.