Yozgat'ta Sonbahar Renkleri Doğaseverleri Büyülüyor

Güncelleme:
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde Şebek Geçidi çevresindeki ormanlık alan, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarıyla kaplandı. Dron ile görüntülenen bu güzellik, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için etkileyici manzaralar sundu.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, yaklaşık 1550 rakımda yer alan Şebek Geçidi çevresindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

Sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ormanlık alan, dronla görüntülendi.

Ağaçların oluşturduğu manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel kareler ortaya çıkardı.

Bölgeden geçen sürücüler ise ağaçlarla kaplı yolda sonbaharın renkleri eşliğinde yolculuk yapma imkanı buldu.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Kültür Sanat
