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Yozgat'ın vazgeçilmez lezzeti yufka ekmek mesaisi başladı

Yozgat'ın vazgeçilmez lezzeti yufka ekmek mesaisi başladı
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, kadınların dayanışma içinde yürüttüğü geleneksel yufka ekmek yapımı, havaların ısınmasıyla yeniden başladı. Hem kışlık hem yazlık ihtiyaçları karşılayan yufka ekmekler, uzun süre bayatlamadan saklanabiliyor.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, asırlardır süregelen bir gelenek olan imece usulü yöresel yufka ekmek yapımı, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başladı.

İlçede bir araya gelen mahalleli ve köylü kadınlar, sabahın erken saatlerinde kurdukları sacların başında kışlık ve yazlık ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor. Hem kendi evlerinin bütçesine katkı sağlamak hem de misafirlerine geleneksel lezzetleri ikram etmek amacıyla yapılan yufka ekmekler, kadınlar arasındaki dayanışmanın da en güzel örneğini gözler önüne seriyor.

Aydıncık'ta geleneksel yöntemlerle yapılan yufka ekmek üretimi tam bir iş birliği içinde yürütülüyor. Kadınlardan bir kısmı hamur bezesi hazırlarken, diğerleri oklavalarla hamuru inceltiyor. Sacın başında bekleyen deneyimli eller ise ekmekleri tam kıvamında pişirerek üst üste istifliyor.

Uzun süre bayatlamadan saklanabilme özelliğiyle yöre halkının vazgeçilmez temel gıdası olan yufka ekmek, tüketileceği zaman üzerini hafifçe su serpip ıslatılarak bez arasında dinlendiriliyor ve ilk günkü tazeliğine kavuşuyor.

Kadınlardan Gürcü Çıtak, "Ekmek yapıyoruz, soğan otu ayıklıyoruz, ev işleri, bahçe işleri yapıyoruz. Dört, beş, iki kişilik yufka ekmek yapıyoruz. Parasıyla da yapıyoruz, birbirimize karşılıklı da yapıyoruz. Yorucu. Un, su, tuz ile yapıyoruz. Yoğuruyoruz. Sabah 07.30-08.00 o aralarda başlıyoruz, 1-2 gün sürüyor. Baharda ve güzün yapıyoruz. Bittikçe yapıyoruz. Güze kadar yeriz. Aklım erdi ereli ekmek yapıyorum. Annemden, babaannemden, anneannemden, komşulardan öğrendim. Eşe dosta ikram ederiz. Kendimiz yapmayınca kışı çıkaramayız, illa ki olacak" diyerek yufka ekmeğin mutfaktaki öneminden söz etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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