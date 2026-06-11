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Yozgat'ta yaralı bulunan yavru baykuş tedaviye alındı

Yozgat'ta yaralı bulunan yavru baykuş tedaviye alındı
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Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun çatısından düşen yaralı baykuş, infaz koruma memurlarınca bulunarak tedavi altına alındı. Jandarma ve Doğa Koruma ekiplerine teslim edilen baykuş, iyileştikten sonra doğaya salınacak.

Yozgat'ta infaz koruma memurlarınca yaralı halde bulunan baykuş, tedaviye alındı.

Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun çatısından düşen baykuşu gören infaz koruma memurları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı baykuşu alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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