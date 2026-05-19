Yozgat'ta 2. Uluslararası Halk Dansları Şenliği Başladı

Yozgat Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "2. Uluslararası Halk Dansları Şenliği" başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte, Moldova, Gagavuzya ve Kuzey Osetya ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen folklor ekiplerinin sergilediği gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl ilk kez uluslararası düzeyde düzenledikleri festivalin kendileri açısından önemli bir tecrübe olduğunu söyledi.

Bu yıl festivalin ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, organizasyonun zamanla daha da gelişeceğine inandığını kaydetti.

Arslan, festivalin 3 gün süreceğini, farklı ülkelerden 6 grubun Yozgat'a geldiğini ve ilerleyen yıllarda daha fazla grupla bir araya gelmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Festivalin başarılı geçeceğine inandığını ifade eden Arslan, Yozgat'ı hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını aktardı.

Etkinlik, çeşitli programların ardından 21 Mayıs'ta sona erecek.