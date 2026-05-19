Yalova’da Aziz Yıldırım izdihamı

Fenerbahçe’de haziran ayında gerçekleştirilecek seçimli kongresi öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Yalova Fenerbahçeliler Derneği’ne geldi.

AZİZ YILDIRIM YALOVA'DA

Dernek lokalinde taraftarlar tarafından karşılanan Yıldırım’a eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uslu da eşlik etti.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Çok sayıda taraftarın ilgisiyle karşılaşan sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Yıldırım, taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven de ziyaretinden dolayı Aziz Yıldırım’a teşekkür etti. Yıldırım, ardından Bursa’daki etkinliğe katılmak için kentten ayrıldı.