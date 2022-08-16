Yozgat haber | Boğazlıyan Millet Kıraathanesi'nin bir odasında eski eşyalar sergileniyor Kültür Sanat Haberleri Yozgat haberi... Boğazlıyan Millet Kıraathanesi'nin bir odasında sergilenen eski eşyalar ziyaretçilere nostalji yaşatıyor. Boğazlıyan Millet Kıraathanesi'nin bir odasında sergilenen eski eşyalar ziyaretçilere nostalji yaşatıyor. Boğazlıyan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Millet Kıraathanesi sorumlusu Hicran Çelikadam, teknolojinin gelişmesiyle günlük hayatta fazla kullanılmayan eski eşyaları Millet Kıraathanesi'nin bir odasında sergiliyor. Millet Kıraathanesi'ne gelen öğrencilere ve vatandaşlara nostalji yaşatmak istediğini belirten Çelikadam, "Kendi topladığım tarım aletleri başta olmak üzere halı, kilim, dikiş makinası, eski televizyon, radyo, sepet, bakır kapları müze haline getirdiğimiz odada sergiliyoruz." dedi. Çelikadam, müzenin ilgi çektiğini, eşya sayısını artırmak istediğini anlatarak, "Vatandaşlarımız, kullanmadığı unutulmaya yüz tutan eşyalarını müzemize getirirse burada sergileriz." diye konuştu. Kültür Sanat AA / Fatih Tarikçi Kültür Sanat Haberler

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