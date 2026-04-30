Yıldızeli'nde Çocuk Sanat ve Kültür Festivali düzenlendi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3. Çocuk Sanat ve Kültür Festivali gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Valilik koordinesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleri ve Yıldızeli Belediyesinin işbirliği ile düzenlenen 3. Çocuk Sanat ve Kültür Festivali, çocukları geleneksel Türk halk oyunlarının renkli dünyasıyla buluşturdu.

Yıldızeli Sebahattin Öztürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen festival kapsamında Karagöz-Hacivat ve kukla gösterileri eşliğinde yöresel halk oyunları, köpük baloncuk şovları ve çocuk etkinlikleri düzenlendi.

Tijen Karakoç, Gökçe Yavuz ve Buğra İlkül tarafından hazırlanan gösteriler, interaktif yapısıyla çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Kukla oyun gösterilerine büyük ilgi gösteren çocuklar, köpük baloncuk etkinlikleriyle de eğlenceli vakit geçirdi.

Farklı yörelere ait geleneksel Türk halk oyunlarının sahnelendiği etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Festivale, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş, öğretmeler ve öğrenciler katıldı.

Sivas'ta daha önce Doğanşar, Hafik, İmranlı, Zara, Gölova, Suşehri, Ulaş, Kangal, Gemerek ve Şarkışla ilçelerinde gerçekleştirilen gösteriler, Yıldızeli'nde düzenlenen etkinlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
