Yeşilay Eskişehir'de Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi Düzenledi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Eskişehir İl Halk Kütüphanesi'nde bağımlılık temalı karikatür sergisi ve stant açtı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerle bir araya gelen Yeşilay gönüllüleri, bağımlılık türleri, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yaptı.

Sergide yer alan karikatürler, özellikle gençlerin dikkatini çekerek bağımsızlığın olumsuz etkilerine dair farkındalık oluşturdu.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtılırken, Yeşilay Eskişehir Şubesi yetkilileri, amaçlarının toplumda farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek olduğunu belirtti.