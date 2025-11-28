Haberler

Yeşilay Eskişehir'de Bağımlılık Temalı Karikatür Sergisi Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bağımlılık temalı karikatür sergisi ve stant açarak toplumu bilgilendirdi. Ziyaretçilerle bir araya gelen gönüllüler, bağımlılık türleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Eskişehir İl Halk Kütüphanesi'nde bağımlılık temalı karikatür sergisi ve stant açtı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerle bir araya gelen Yeşilay gönüllüleri, bağımlılık türleri, korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yaptı.

Sergide yer alan karikatürler, özellikle gençlerin dikkatini çekerek bağımsızlığın olumsuz etkilerine dair farkındalık oluşturdu.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtılırken, Yeşilay Eskişehir Şubesi yetkilileri, amaçlarının toplumda farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Kültür Sanat
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

Belge krizi! Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

SKT'si 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.