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Yerel sanatçı Erciyes'te kurda kuşa konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde yerel sanatçı İlyas Yılmaz, Erciyes'te kurda kuşa konser verdi. Erciyes'te konser verirken video çeken ve bunu sosyal medyada yayınlayan 43 yaşındaki İlyas Yılmaz'ın videosu kısa zamanda on binlerce izlendi. Vatandaşların beğenisini toplayan Yılmaz, 'Erciyes maceramızda birkaç arkadaş ile gittik, eğlenmek amacıyla şarkılar türküler söyledik. Bu sırada çektiğimiz videoyu sosyal medyadan yayınladık. Videomuz kısa zamanda rekorlar kırdı, inşallah devamı da yakında' ifadelerini kullandı.

Yerel sanatçı Erciyes'te kurda kuşa konser verdi

KAYSERİ - Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde yerel sanatçı İlyas Yılmaz, Erciyes'te kurda kuşa konser verdi.

Erciyes'te konser verirken video çeken ve bunu sosyal medyada yayınlayan 43 yaşındaki İlyas Yılmaz'ın videosu kısa zamanda on binlerce izlendi. Vatandaşların beğenisini toplayan Yılmaz, "Erciyes maceramızda birkaç arkadaş ile gittik, eğlenmek amacıyla şarkılar türküler söyledik. Bu sırada çektiğimiz videoyu sosyal medyadan yayınladık. Videomuz kısa zamanda rekorlar kırdı, inşallah devamı da yakında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Kültür Sanat

İlyas Yılmaz Erciyes İncesu Kültür Sanat Haberler

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