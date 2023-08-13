Yeni Türkü, Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde sahne aldı

40 ülkeden 500 sanat elçisinin katıldığı 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde Yeni Türkü, unutulmaz şarkılarını Esenyurtlularla birlikte seslendirdi. Festivalin üçüncü gününde gerçekleşen etkinlikte Yeni Türkü, 'Telli Telli', 'Maskeli Balo', 'Fırtına' gibi şarkılarını söyledi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, gruba teşekkür ederek hediye verdi.

40 ülkeden 500 sanat elçisinin katıldığı "2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nde sahne alan Yeni Türkü, unutulmaz şarkılarını Esenyurtlularla seslendirdi.

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 2. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde grupların dans gösterilerinin ardından Yeni Türkü sahne aldı. Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinlikte Yeni Türkü; 'Telli Telli', 'Maskeli Balo', 'Fırtına' gibi unutulmaz şarkılarını Esenyurtlularla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Festivale katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, gruba günün anısına hediye vererek tüm katılımcılara teşekkür etti. Başkan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Esenyurt'un algısıyla burada gördüğünüz şey aynı değil. Biz iyi insanlarız. Her ne kadar bizim imajımızı bozmaya çalışıyor olsalar da biz, yüreği sevgi dolu, birlikte yaşama duygusuna tutunmuş güzel insanlarız. Biraz önce çocukluğumun, gençlik yıllarımın şarkılarını hep birlikte dinledik. Türkiye'nin önemli değerlerinden, önemli gruplarından birisiniz. Sizleri burada ağırlamak bizim için onur. Güzellikleri getirdiniz."