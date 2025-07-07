Mersin'de etrafını saran doğal kayaların arasında tatlı ve tuzlu suyun karışması nedeniyle "denizdeki havuz" olarak bilinen Yapraklı Koy, yenilenen çevresiyle tatilcileri ağırlamaya başladı.

Silifke ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yapraklı Koy'da, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Denizkızı Turizm AŞ tarafından yürütülen yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Etrafını saran doğal kayaların arasında Toroslar Dağları'ndan gelen yer altı kaynak suyu ile Akdeniz'in tuzlu suyunun karışması dolayısıyla "denizdeki havuz" olarak da adlandırılan koyda çevre düzenlemesi ve zemin yenileme çalışması yapıldı.

Koya yeni şezlonglar eklendi, şemsiyelerle gölge alanlar artırıldı.

"Turizmi yükseltmeyi hedefliyoruz"

Denizkızı Turizm AŞ Plajlar Saha Koordinatörü Hasan Demir, AA muhabirine, Yapraklı Koy'un Mersin'in en önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi.

Koyu daha fazla tanıtma hedefiyle hareket ettiklerini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Yeni sezonda misafirlerimizi, daha yüksek hijyen standartlarında ağırlamayı hedefliyoruz. Cankurtaran ve personel sayımızı artırdık. En iyi hizmeti vermek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu sezon gelecek misafirlerimizle turizmi yükseltmeyi hedefliyoruz. Burası şahane bir turizm noktası. Bu sezona tamamıyla hazırız. Herkesi Yapraklı Koy'a bekliyoruz."

Demir, koyda Türkiye'nin her noktasından ve yurt dışından misafir ağırladıklarını, oluşturdukları organizasyon alanında çok sayıda aktivite düzenleyeceklerini ifade etti.

"Burası otantik doğal bir havuzdur"

İşletme sahibi Mesut Öztürk de ziyaretçilere keyifli tatil sunmak için sezon hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Burası Türkiye'de keşfedilmemiş cennetlerden biridir, otantik doğal havuzdur. Mersin'imizin incisi, Silifke'mizin göz bebeğidir. Yerli ve yabancı turistlerimizi Yapraklı Koy'a bekliyoruz." dedi.