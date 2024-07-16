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Yalova Kısa Film Festivali İle Yalova Film Platosu Potansiyeli Ortaya Çıkacak

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Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova'nın film platosu potansiyelini göstermek amacıyla 9-12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yalova Kısa Film Festivali hakkında açıklamalarda bulundu. Festivalde özel ve genel anlamdaki kısa filmler yarışacak ve Yalova'nın kültürel mirası gelecek nesillere aktarılacak.

Yalova Valisi Hülya Kaya, İstanbul'un film platosu anlamında önemli eksiklerinin olduğunu gördüklerini, Yalova'nın bu eksikliği giderebileceğini söyledi.

Vali Kaya, 9-12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yalova Kısa Film Festivali ile ilgili Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü'ndeki tesiste açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteklediği festivalde özel ve genel anlamdaki kısa filmlerin yarışacağını anlatan Kaya, "9-12 Ekim 2024 tarihleri arasında Yalova'da bir kısa film yarışması gerçekleştireceğiz. Filmin afişinde bir göçmen kuş olan flamingoyu kullandık. Göçmen kuşlar kendileri ile birlikte gittikleri yere hikayelerini de götürürler. O simgeyi kullanarak Yalova'nın hikayelerinin anlatıldığı bir kısa film yarışmasını ilk defa Yalova'da gerçekleştirmiş olacağız. Yalova tarihi, Bizanslılara dayanan çok eski bir tarihe sahip. Yalova'daki kültürel zenginlik, gün yüzüne çıkması gereken bir şey. Yalova'da anlatılması gereken çok fazla hikayemiz var. Bu kısa film ve belgesellerle Yalova'nın bu kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz." diye konuştu.

"İstanbul'un hemen yanı başında çok büyük bir potansiyele sahibiz"

Yalova Üniversitesindeki akademisyenlerden oluşan bir değerlendirme komitesi ile profesyonellerden oluşan jürinin festivalde görev alacağını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteği ile Yalova'da ilk kez bu sene bir film festivali gerçekleştirmiş olacağız. Bu festivalde aslında amacımız profesyonelleri Yalova'ya çekmek, Yalova'nın bir film platosu olabilecek potansiyele sahip olduğunu göstermek. İstanbul'un hemen yanı başında çok büyük bir potansiyele sahibiz. Bu yapılan çekimlerden sonra bir mekan envanteri de ortaya çıkacak. İstanbul'un bu anlamda doyduğunu ve film platosu anlamında da önemli eksiklerinin olduğunu görüyoruz. Yalova'nın bu eksikliği giderebileceğini gördük. Düzenleyeceğimiz bu film festivali ile profesyonellerin dikkatini Yalova'ya çekeceğimizi düşünüyoruz. Gerçekleştirilecek olan bu yarışmada 500 bin liraya yakın ödül dağıtacağız. Şu ana kadar herhangi bir basın lansmanı yapmadığımız halde 200'e yakın başvuru oldu. www.yalovafilmfestivali.com adresi üzerinden herkes bilgilere erişebilir ve istediği alanda yarışmaya başvuru yapabilir. 20 Ağustos'a kadar yarışmaya katılmak isteyenlerin başvuru yapmaları gerekli. Yalova ve genel klasmandaki belgesellerle bu yarışmaya katılabilirler."

"Yalova'nın tanıtımında, bir sonraki nesillere aktarılmasında da çok önemli bir rol üstlenecek"

Gerçekleştirilecek olan film festivalindeki filmlerin açık hava gösterimleri ile halkla da buluşturulacağına vurgu yapan Kaya, yarışmaya ildeki belediyelerin de katkı sunacağını söyledi.

Film atölyelerinde profesyonellerle amatörleri bir araya getirerek, söyleşiler düzenleyeceklerini, çalışma atölyeleri oluşturacaklarını da aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Yine açık hava sinema etkinlikleri de gerçekleştireceğiz. Her bir belediye kendi ilçesinde ve beldesinde uygun gördüğü alanı düzenleyecek ve bizim sağlayacağımız 20'nin üzerindeki filmden uygun gördüğü filmden gösterimler yapacak. Ayrıca başarılı olup dereceye giren filmler de izleyicilerle buluşmuş olacak. Son olarak da bir gala gecesi düzenleyeceğiz. Bu gala gecesinde ise ödüller sahipleri ile buluşacak. Elbette biz bunu Sinema Genel Müdürlüğü ile de birlikte istişare ettik. Müdürlüğümüzün de bu yarışmaya büyük bir desteği var. Bu Yalova için büyük bir adım oldu ve bizleri de çok heyecanlandırdı."

Basın mensuplarının sorularının cevaplanmasıyla son bulan programa, Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ve Yalova Üniversitesi'nden akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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