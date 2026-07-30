Haberler

Yalova'da çocuklar karakalem ve sulu boyayla resim yaptı

Yalova'da çocuklar karakalem ve sulu boyayla resim yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ücretsiz yaz kurslarına katılan 7-11 yaş arasındaki çocuklar, karakalem ve sulu boya çalışmalarıyla resim yapmayı öğreniyor.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ücretsiz yaz kurslarına katılan 7-11 yaş arasındaki çocuklar, karakalem ve sulu boya çalışmalarıyla resim yapmayı öğreniyor.

Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurslarda öğrenciler, resim öğretmeni Sultan Kılıç eşliğinde karakalem, kuru boya ve sulu boya teknikleri üzerine uygulamalı eğitim alıyor.

Kılıç, yaptığı açıklamada, kurslarda çocuklara temel resim tekniklerinin öğretildiğini belirterek, "Öğrencilerimiz karakalem, sulu boya, eskiz ve soyut çalışmalar gibi farklı teknikleri uygulayarak kendilerini geliştiriyor. Ortaya koydukları çalışmaları birlikte değerlendiriyor, böylece hem tekniklerini hem de bakış açılarını geliştirme fırsatı buluyorlar." dedi.

Çiftlikköy Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Engin Aksoy ise yaz kurslarının 10 farklı branşta sürdüğünü söyledi.

Aksoy, resim, satranç, çini, jimnastik, gitar, tekvando, karate, voleybol ile seramik ve geri dönüşüm atölyelerinin yer aldığı kurslardan, asıl ve yedek kayıtlarla birlikte yaklaşık bin kişinin yararlandığını kaydetti.

Kaynak: AA
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada

Sokakta buldu, gönlünce harcadı! Soğukkanlılığı pes dedirtti
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş

Yanındaki kadının kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız
Başkanın 'Gelmeyin' paylaşımı tartışma sebebi oldu

Belediye başkanından ortalığı karıştıracak paylaşım: Gelmeyin
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!