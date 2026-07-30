Yalova'da çocuklar karakalem ve sulu boyayla resim yaptı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ücretsiz yaz kurslarına katılan 7-11 yaş arasındaki çocuklar, karakalem ve sulu boya çalışmalarıyla resim yapmayı öğreniyor.

Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurslarda öğrenciler, resim öğretmeni Sultan Kılıç eşliğinde karakalem, kuru boya ve sulu boya teknikleri üzerine uygulamalı eğitim alıyor.

Kılıç, yaptığı açıklamada, kurslarda çocuklara temel resim tekniklerinin öğretildiğini belirterek, "Öğrencilerimiz karakalem, sulu boya, eskiz ve soyut çalışmalar gibi farklı teknikleri uygulayarak kendilerini geliştiriyor. Ortaya koydukları çalışmaları birlikte değerlendiriyor, böylece hem tekniklerini hem de bakış açılarını geliştirme fırsatı buluyorlar." dedi.

Çiftlikköy Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Engin Aksoy ise yaz kurslarının 10 farklı branşta sürdüğünü söyledi.

Aksoy, resim, satranç, çini, jimnastik, gitar, tekvando, karate, voleybol ile seramik ve geri dönüşüm atölyelerinin yer aldığı kurslardan, asıl ve yedek kayıtlarla birlikte yaklaşık bin kişinin yararlandığını kaydetti.

Kaynak: AA