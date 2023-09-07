Yalımkaya Çevre Köyleri Derneği, Beylikova Belediye Başkanı'na plaket takdim etti

Yalımkaya Çevre Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i başkanlık makamında ziyaret ederek plaket takdim etti.

Yalımkaya Çevre Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'i başkanlık makamında ziyaret ederek plaket takdim etti.

Yalımkaya Çevre Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Taktekin ve Yönetim Kurulu üyeleri birlikte Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'e başkanlık makamında ziyaret etti. Yalımkaya Çevre Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Taktekin, Çatacık mesire alanında her yıl düzenlenen 7'nci Yalımkayalılar ve Çevre Köylüleri Etkinlikleri'ne katkılarından dolayı Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'e plaket takdim ederek, teşekkürlerini sundu. - ESKİŞEHİR