Haberler

Kuzey Makedonya'da Vevçani Karnavalı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Makedonya'nın Vevçani Belediyesi'nde bu yıl 14 asır geçmişe sahip Vevçani Karnavalı başladı. Katılımcılar ilginç maske ve kostümlerle yürüyerek güncel olayları ve temaları yansıttılar. Karnaval, yarın maskelerin yakılmasıyla sona erecek.

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Vevçani Belediyesi'nde 14 asır geçmişi olduğuna inanılan Vevçani Karnavalı başladı.

Vevçani Karnavalı'nda köy sakinleri ilginç maske ve kostümlerle yürüdü.

Karnavala katılanların kullandığı maske ve kostümler, 2025'te Kuzey Makedonya'da, dünyada meydana gelen olayları ve gündemdeki konuları yansıttı.

Her yıl 13-14 Ocak'ta düzenlenen karnaval yarın maskelerin yakılmasıyla sona erecek.

Maskelerin yakılması kötülüğün bir daha tekrarlanmayacağını sembolize ediyor.

Maskeler köy sakinleri tarafından festival öncesinde büyük bir gizlilik içinde saklanırken, sonraki karnavalların hiçbirinde kullanılmıyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Kültür Sanat
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekibinin başına geçti
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi