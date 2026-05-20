Prof. Dr. Adnan Tönel 'Sanatın Varoluşu'nu anlattı

Van YYÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel, Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen konferansta sanatın varoluşunu ve insan ruhu üzerindeki etkilerini anlattı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel'in konuşmacı olarak katıldığı "Sanatçının Öyküsü ve Sanatın Varoluşu" konferansı düzenlendi.

Müzeler Haftası kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Tönel'in konuşmacı olarak katıldığı "Sanatçının Öyküsü ve Sanatın Varoluşu" konferansı düzenlendi. Kültür ve sanat çevrelerini bir araya getiren etkinlik, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Tarihi atmosferiyle dikkat çeken bir mekanda gerçekleştirilen konferansta, sanat kavramı derinlemesine ele alındı. Van Urartu Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Tönel, kendi yaşam öyküsünden örnekler vererek sanatın varoluşuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında sanatın zorlu dönemlerde insanlığın en büyük sığınağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tönel, Doğu Anadolu Bölgesi'nin bu zengin kültürel ikliminde sanatın köklü geçmişine de atıfta bulundu. Sanatın kaotik ortamlarda ve savaş zamanlarında dahi sığınılan bir alan oluşturduğunu ve bu yüzyılda bireylere şifa dağıtıcısı görevini üstlendiğini belirten Prof. Dr. Tönel; sanatın varoluşunu, insanın kendini ifade etme, dünyayı anlamlandırma, duygularını aktarma ve kültürel mirasını geleceğe taşıma ihtiyacından doğduğunu belirtti.

Sanatın tarihi gelişimini ve insan ruhu üzerindeki estetik etkilerine değinen Prof. Dr. Tönel, "Temelinde estetik arayış, taklit ve oyun teorileri bulunan sanat, tarih öncesi mağara resimlerinden günümüze, insanlığın kolektif bilincini ve ruh halini yansıtan derin bir aynadır" dedi.

Konferans sonrası Van Rölöve ve Anıtlar Müdiresi Mukadder Eren tarafından Prof. Dr. Tönel'e plaket takdim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
